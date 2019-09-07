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رئيس الوزراء يفتتح مركز خدمات المستثمرين بالمنيا

الحياة السياسية

رئيس الوزراء يفتتح مركز خدمات المستثمرين بالمنيا
رئيس الوزراء يفتتح مركز خدمات المستثمرين بالمنيا

أحمد سالم

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رئيس الوزراء

المنيا

مركز خدمات المستثمرين

خلال زيارته لمحافظة المنيا، افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مركز خدمات المستثمرين بالمحافظة، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزراء : الآثار، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والنقل، ومحافظ المنيا، ورئيس هيئة الاستثمار.

وخلال تفقده مركز خدمات المستثمرين، أشاد رئيس الوزراء، بما يقدمه المركز من خدمات تسهم في اختصار الوقت للمستثمر والقضاء على البيروقراطية، وتعمل على سرعة إصدار التراخيص وتأسيس الشركات، وتقديم المركز كل الخدمات للمستثمرين في كل مراحل عمل الشركة منذ تأسيسها، مرورا بمراحل إصدار الموافقات والتراخيص وتخصيص الأراضي وغيرها.

وتضم الخدمات ممثلين من الجهات المختصة التي لديها السلطة لإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء النشاط، كما تقدم كل الخدمات المالية والمصرفية والتمويلية، فضلا عن أنها تعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل القطاعات والمحافظات من خلال الخريطة الاستثمارية.

من جانبها، أوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مركز خدمات المستثمرين بالمنيا يأتي ضمن خطة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للتوسع في مراكز خدمات المستثمرين في مختلف محافظات مصر، فى إطار الإصلاح المؤسسي لمناخ الاستثمار، وتفعيلاً لما نص علية قانون الاستثمار حيث تضم مراكز خدمات المستثمرين ممثلين مفوضين عن أكتر من 65 جهة تمثل 27 وزارة وجهة.


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