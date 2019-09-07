» شروط برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع «صلاح»

دخل النجم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، في اهتمامات فريقي برشلونة وريال مدريد الإسبانيان من جديد،حسبماذكرت صحفية إكسبريس الإنجليزية.

الصحيفة أكدت في تقرير لها، أن برشلونة وريال مدريد يريدان صلاح في الصيف القادم، لكن بشرط أن يقدم موسمًا مميزًا مع ليفربول كما حدث في الموسمين الماضيين.

وأوضحت الصحيفة أن بقاء صلاح مع ليفربول لأكثر من ثلاثة مواسم يعد أمرًا صعبًا، في ظل تألقه خلال آخر موسمين بعد انتقاله من روما الإيطالي.

وشددت الصحيفة أن تقديم صلاح لما وصفته بـ"الموسم الكبير" مجددًا، سيجعل إدارتي ريال مدريد وبرشلونة وكذلك يوفنتوس الإيطالي، يتقدمون بعرض ضخم للتعاقد معه.

وكانت تقارير إعلامية إسبانية سابقة، قد أكدت أن صلاح عاد لاهتمامات ريال مدريد، لكن كخيار ثانِ بعد الفرنسي كيلان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

الجدير بالذكر أن صلاح توج هدافًا منفردًا للدوري الإنجليزي الممتاز في أولى مواسمه مع ليفربول، قبل أن يحصد نفسه الجائزة مناصفة مع زميله ساديو ماني وبيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال في الموسم الماضي.