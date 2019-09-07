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نريد إسلامًا متنورًا.. سيدتان غير محجبتين تؤمان صلاة بفرنسا

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وكالات

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فرنسا

الصلاة

اريس

أقدمت سيدتان بالعاصمة الفرنسية باريس، على إقامة صلاة وإمامتهما لرجلين وامرأة أخرى، زاعمتين أنهما تريدان إسلامًا متنورًا.

وزعمت إيفا جانادان، وهي إحدى اللتين أمتا المصلين، أن "هذه لحظة مهمة للإسلام في فرنسا، خاصة وأن هذه الصلاة تسمح بضمان المساواة بين الرجال والنساء".

وأُلقيت في قاعة الصلاة التي استؤجرت خصيصا لهذه المناسبة مواعظ دينية باللغة الفرنسة، فيما حضرت نسوة ترتدين الحجاب وأخريات من دونه.

وادعت انادان وآن صوفي مونسيناي اللتان أمتا الصلاة أنهما كانتا ترغبان منذ سنوات في تجسيد إسلام "تقدمي" و"متنور" على أرض الواقع، بعد أن اعتنقتاه في السابق.

وزعمتا أنه لا يوجد في النصوص الدينية الإسلامية ما يتعارض مع إمامة المرأة، وأنهما تريدان منح "فضاء للحوار الحر... وتقديم نموذج بديل للتطرف والفهم التقليدي للدين".


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