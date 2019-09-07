  • السبت 07 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:57 م
بحث متقدم
صورة أرشيفية

الأدوات المدرسية والملابس «حيرة كل عام»

العالم المصري أبوبكر رمضان

نتيجة تشريح جثمان عالم الذرة المصري بالمغرب

أرشيفية

بيان عاجل من السعودية تجاه قطر

اتحاد الكرة

3 تحذيرات من اتحاد الكرة بخصوص نهائي كأس مصر

فتاة العياط

مفاجأة جديدة تقلب قضية «فتاة العياط» رأسًا على عقب

صلاح

ليفربول يُحدد وجهة محمد صلاح المقبلة.. مفاجأة

بن سلمان

اعترافات مثيرة لمدير مكتب«البشير»عن هدية «بن سلمان»

أرشيف

انخفاض جديد في أسعار الذهب يصل إلى خمسة جنيهات

أمير الكويت

الكويت تعلن وفاة اثنين من الأسرة الحاكمة

العالم المصري في المؤتمر

مفاجأة عن سبب وفاة العالم المصري بالمغرب

رد مفاجئ من «أحمد سلامة» على ارتداء ابنته «الهوت شورت»

آخر الأخبار

أرشيف
أرشيف

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

أحمد فلوكس يحذر من التطاول على هنا شيحة

#

رد ناري من أحمد إبراهيم على شتيمة نجل أنغام له

#

أول تعليق من الفيشاوي بعد حكم حبسه بسبب ابنته

#

أول رد من الحكومة على تسريح 25% من العاملين بالدولة

سارة سلامة

رد مفاجئ

أحمد سلامة

صرح الفنان أحمد سلامة بأنه تعرض لهجوم شديد بسبب ارتداء ابنته سارة سلامة للهوت شورت في أول أدوارها من خلال مسلسل "ابن حلال".

وأضاف سلامة أن سارة كانت لاتزال في سن صغيرة ولا تدرك ما تفعله لافتا إلى أن الستايلست هو من طلب منها ارتداء الهوت شورت.

وخلال لقائه في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يعرض عبر قناة TeN ، قال أحمد سلامة إنه يشعر بحزن شديد من عصر تصيد الأخطاء الذي أصبحنا نعيش فيه الآن مشيرا إلى أن الانتقادات أصبحت فجة الآن مضيفا " وايه الحكمة ألاقي 5 أو 6 قاعدين مع بعض وتلاقيهم ماسكين الموبايلات طيب مكنتوا تقعدوا في البيت؟".

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (5)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» تصفيات يورو 2020.. إنجلترا تحقق فوزًا كبيرًا على بلغاريا
» هجوم على رباعي «مسرح مصر» بسبب «خالد بن الوليد»
» شروط برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع «صلاح»
» «بن راشد» يكشف عن 3 أمورعاجلة تحتاجها الإمارات
» طاقم تحكيم ياباني لإدارة مباراة الإمارات وماليزيا
» فضيحة جنسية تهز الجيش الأمريكي بالعراق
» «صلاح» ضمن أفضل 11 لاعبًا في العالم
» بيع ماء زمزم «مغشوش» في دولة خليجية
» أمير سعودي: قادرون على إعادة إيران للقرون الوسطى
» تصفيات يورو.. التشيك تسقط أمام كوسوفو بهدفين
» اعترافات مثيرة لمدير مكتب«البشير»عن هدية «بن سلمان»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة
من داخل إحدى الصيدليات