بعد أنباء القبض عليها.. محامي «بوسي» يفجر مفاجأة

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بوسى

المطربة بوسي

محامي بوسي

ضبط بوسى

فجر أحمد الجنزوري، محامي المطربة الشعبية بوسي، عن مفاجأة بع تداول أنباء تفيد بالقبض عليها.

جاء هذا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، تقديم الكاتب الصحفي سيد على، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مؤكدًا أنه لا صحة لما تردد حول هرب موكلته خوفًا من القبض عليها.

وحول مكان تواجدها حاليًا، أكد أنها موجودة في محل إقامتها ولم تغادره على الإطلاق.

وتابع أن الأحكام القضائية التي صدرت ضد الفنانة بوسي غيابية، لافتًا إلى أن المدعي بالحق المدني أو المجني عليه يسعي جاهدًا لبث الأكاذيب حول القبض عليها من أجل الإضرار بسمعتها، والتأثير على عملها.


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