«البلتاجي» مراقبًا لمباراة الزمالك وبيراميدز

أمير سعد
قرر جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تعيين رضا البلتاجى مراقبا للحكام في مباراة نهائي كأس مصر التى تقام غدًا بستاد برج العرب بين فريقي الزمالك وبيراميدز.
واستقرت لجنة الحكام الرئيسية، بقيادة جمال الغندور، على طاقم حكام رومانى بقيادة رادو ماريان بيترسكو لإدارة نهائى كأس مصر.
طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز الرومانى يضم كلا من:
ــ رادو ماريان بيترسكو حكما للساحة
ــ إدريان رادو حكم مساعد أول
- ميرساأوربوليت حكم مساعد ثاني
ــ مارشال بيرسان حكما رابعا
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