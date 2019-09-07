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12 جريحاً في سلسلة تفجيرات هزت العاصمة العراقية

عرب وعالم

10 قتلى في انفجار سيارة شرق بغداد
10 قتلى في انفجار سيارة شرق بغداد

المصريون ووكالات

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شهدت العاصمة العراقية بغداد، السبت، سلسلة تفجيرات بعبوات ناسفة في أوقات متفرقة استهدفت عدة مناطق، ما أسفر عن وقوع ما لا يقل عن 12 جريحاً.
وقال الملازم أول في شرطة بغداد، حاتم الجابري، للأناضول، إن "سلسلة انفجارات وقعت في مناطق الطالبية والبلديات والشرطة الرابعة وباب الشيخ وحي الاعلام مستهدفة جموع المصلين ومواكب العزاء الحسيني".
وأضاف أن "ما لا يقل عن 12 شخصا أصيبوا بجروح في التفجيرات الناجمة عن عبوات ناسفة والتي استهدفت مناطق ذات غالبية شيعية في بغداد".
وشهدت بغداد تحسنا أمنيا ملحوظا بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة في العراق هزيمة تنظيم "داعش" رسميا عام 2017.
وتتزامن هذه التفجيرات مع إحياء الشيعة في العراق ذكرى مقتل الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب في معركة كربلاء في العاشر من محرم في كل عام.
وتخرج مواكب العزاء ويتوافد مئات الآلاف من كافة أنحاء العالم إلى أرض كربلاء لزيارة قبر الحسين كما يقوم الملايين من الزوار بالحضور إلى كربلاء مشياً على الأقدام بأطفالهم وشيوخهم من مدن العراق.
ومؤخراً، زاد نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي، بالمناطق الحدودية مع سوريا في محافظات نينوى والأنبار وديالى وكركوك وصلاح الدين، حيث نفذ سلسلة عمليات استهدفت عناصر أمن ومدنيين.
ولا يزال "داعش"، يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014. 

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