كابل ترحب بتصريحات واشنطن حول اتفاق السلام مع "طالبان"

07 سبتمبر 2019 - 11:10 م

رحبت الحكومة الأفغانية، السبت، بتصريحات وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر حول الحاجة إلى اتفاق سياسي مع حركة "طالبان" من شأنه أن يحقق السلام الدائم.



وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية صديق صديقي، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "كابل توافق واشنطن الرأي حول الحاجة إلى إنهاء العنف، وتحقيق سلامٍ دائم".



وأوضح أن "بلاده ترحب بالتصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الأمريكي بخصوص عملية السلام الأفغانية".

وأضاف: "نكرر الحاجة الى سلام مستدام، ونهاية للعنف، وسلام ذي معنى يضمن أمن أفغانستان وحلفائها".

وفي وقت سابق اليوم، قال إسبر إن "الولايات المتحدة لن تقبل إلا باتفاق جيد يضمن الأمن لكلا البلدين".

ويأتي هذا في ظل ورود تقارير حول توصل المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد إلى مسودة اتفاق سلام مع "طالبان"، يُتوقع أن تشمل سحب عدد كبير من القوات الأمريكية من أفغانستان.



وتسيطر حركة طالبان على نحو نصف مساحة أفغانستان، ولها نفوذ واسع في المناطق التي لا تسيطر عليها.

وخلافا لرغبة "طالبان" بانسحاب جميع الجنود الأجانب، تسعى الحكومة الأفغانية لاستمرار دعم الولايات المتحدة لقواتها الأمنية مع بقاء أعداد من الجنود الأمريكيين لمحاربة التنظيمات المتطرفة، مثل "داعش".