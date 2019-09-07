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فرنسا تقسو على ألبانيا برباعية في تصفيات "يورو 2020"

الرياضة

فرنسا
فرنسا

المصريون ووكالات

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اكتسح المنتخب الفرنسي، السبت، ضيفه الألباني بأربعة أهداف لهدف في الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).
وسجل رباعية فرنسا، كينغسيلي كومان (هدفين) في الدقيقتين 8 و68، وأوليفيه جيرو في الدقيقة 27، و جوناثان ايكوني في الدقيقة 85.
بينما جاء هدف ألبانيا الوحيد في الدقيقة 90 عن طريق سوكول سيكاليشي من ضربة جزاء.
وضمن المجموعة ذاتها، فازت تركيا على أندورا بهدف نظيف، وأيسلندا على مولدوفا بثلاثية نظيفة.
بذلك، تتصدر فرنسا الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن تركيا وآيسلندا، وجاءت ألبانيا رابعة برصيد 6 نقاط، تليها مولدوفا بثلاث نقاط، وأخيرًا أندورا بلا رصيد من النقاط. -

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