فرنسا تقسو على ألبانيا برباعية في تصفيات "يورو 2020"

07 سبتمبر 2019 - 11:40 م

اكتسح المنتخب الفرنسي، السبت، ضيفه الألباني بأربعة أهداف لهدف في الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).



وسجل رباعية فرنسا، كينغسيلي كومان (هدفين) في الدقيقتين 8 و68، وأوليفيه جيرو في الدقيقة 27، و جوناثان ايكوني في الدقيقة 85.

بينما جاء هدف ألبانيا الوحيد في الدقيقة 90 عن طريق سوكول سيكاليشي من ضربة جزاء.

وضمن المجموعة ذاتها، فازت تركيا على أندورا بهدف نظيف، وأيسلندا على مولدوفا بثلاثية نظيفة.