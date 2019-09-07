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عمرو أديب

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ضياء رشوان يزف بشرى سارة للصحفيين

الحياة السياسية

ضياء رشوان: الشعب لم يصوت ضد النظام
ضياء رشوان: الشعب لم يصوت ضد النظام

المصريون ـ متابعات

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نقيب الصحفيين يعلن صرف بدل مايو بالزيادة

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن المشاورات التي بدأها قبل انتخابات النقابة الأخيرة مع وزيري الإسكان والأوقاف وكبار المسؤولين في الوزارتين، برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء، قد وصلت إلى نهايتها الإيجابية والمثمرة.
وأكد النقيب أنه سيتم خلال أيام قليلة الإعلان التفصيلي الرسمي عن أعداد ومواصفات وأماكن الوحدات المخصصة للنقابة وأسعارها وطرق السداد.
وكشف رشوان عن أن الوحدات السكنية التي سيعلن عنها ستكون بأعداد كبيرة، وتشمل مختلف الشرائح والمستويات التي تنفذها الوزارتان، وتمتد إلى مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية، بما يلبي الاحتياجات والقدرات المتنوعة لأعضاء نقابة الصحفيين.
وأكد النقيب أنه سيتم فور الإعلان الرسمي وضع المعايير والشروط التي سيتم بموجبها حصول الزملاء على تلك الوحدات، على قاعدة ثابتة من العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية.

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