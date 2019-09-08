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عمرو أديب يطالب الدولة بإعادة الرؤية بهذا الأمر الهام

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عمرو أديب
عمرو أديب

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علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريح وزير الآثار بشأن احتياج متحف أخناتون إلى 250 مليون جنيه لينتهي العمل به، مشيرًا إلى أن وزير الآثار أوضح أنهم سيحصلون على منح لإتمام العمل به.
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، يوم السبت، إلى أنه تم افتتاح متحف طنطا منذ أيام بعد تطويره، معقبا: "هو مش كفاية متاحف.. هى شيىء عظيم بس هو حد بيدخلها"، معتبرا أن تحسين المتاحف الموجودة أفضل من افتتاح متاحف جديدة.
وأضاف أنه يجب إعادة الرؤية في عدد المتاحف في مصر، منوهًا بأن مصر بها متاحف لا يزورها أحد، ويتم تعيين موظفين وأمن لها، متابعًا: "يكفينا المتحف الكبير".



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