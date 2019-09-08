  • الأحد 08 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:35 ص
بحث متقدم
مرتضى منصور

مرتضى: هذا ما فعلته مع تركي آل الشيخ حين أهداني 180 مليون جنيه

محمود الخطيب

صورة صادمة تكشف تفاصيل الأزمة بين الخطيب والعامري فاروق

عمرو أديب

عمرو أديب يطالب الدولة بإعادة الرؤية بهذا الأمر الهام

الإعلامي أحمد موسى

«قيادات الاخوان صحتها جت علي السجن ووزنها زاد وربربت»

صورة العالم المصري

سفير مصر بالمغرب يكشف تفاصيل وفاة العالم النووي المصري

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

السعودية.. إعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه

أرشيفية

«ضريبة البحر».. أزمة تتصاعد وصمت حكومي

أرشيفية

إجراءات عاجلة بعد تسريب فيديو لرجل وامرأة بالسعودية

مجلس النواب

نواب يثيرون الجدل بطلبهم إعادة قيادات الحزب «الوطني»

العالم المصري أبوبكر رمضان

نتيجة تشريح جثمان عالم الذرة المصري بالمغرب

صورة صادمة تكشف تفاصيل الأزمة بين الخطيب والعامري فاروق

الرياضة

محمود الخطيب
محمود الخطيب

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

«الصحة الفلسطينية» تكشف تفاصيل صادمة عن وفاة إسراء غريب

#

صورة صادمة لـ«رضوى الشربيني» قبل«الدايت»

#

تفاصيل صادمة.. لغز سرقة فيلا إيمان الحصري بأكتوبر

#

ريهام سعيدة تثير الجدل من جديد بـ"صورة صادمة"

الخطيب

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" عن صورة متداولة تكشف حقيقة الأزمة بين محمود الخطيب - رئيس الأهلي - ونائبه العامري فاروق.

وقال "زكي" : "الصورة تم التقاطها في النادي لكابتن محمود الخطيب يتناول الطعام مع رئيس التنفيذي للأهلي ، بينما يتناول العامري فاروق الطعام وحده وينظر لهما صورة ذات معنى".

وأضاف: "سر الأزمة بين الاثنين أن الدكتورة رانيا علواني محسوبة على جناح العامري فاروق ، حيث أطلقت عددًا من التصريحات التي بدت نقدًا لمجلس الإدارة مثل قولها إنها كانت في مجلس كابتن حسن حمدي الناجح وبالتالي الأزمة ليست فيها وغيرها من التصريحات".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

القوني.. يحقق الحلم

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان شهير عن ارتداء ابنته "الهوت شورت": ليه تتصيدوا الأخطاء؟
» فنان شهير يشتم متابعيه بالأم: في ستين داهية
» بالفيديو.. مشاهد مرعبة للإعصار "دوريان" بأمريكا
» هذا ما قاله "أديب" عن وفاة العالم المصري أبو بكر رمضان
» ليفربول يُحدد وجهة محمد صلاح المقبلة.. مفاجأة
» شاهد.. أزمة في مباراة فرنسا وألبانيا بسبب النشيد الوطني
» "آفي بوركويتز".. ساعد كوشنر الأيمن مبعوثا للشرق الأوسط
» مفاجأة جديدة تقلب قضية «فتاة العياط» رأسًا على عقب
» 3 تحذيرات من اتحاد الكرة بخصوص نهائي كأس مصر
» مقتل شخص إثر انفجار غامض بمنزل جنوبي السعودية
» الكويت تعلن وفاة اثنين من الأسرة الحاكمة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة