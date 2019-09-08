صورة صادمة تكشف تفاصيل الأزمة بين الخطيب والعامري فاروق

أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" عن صورة متداولة تكشف حقيقة الأزمة بين محمود الخطيب - رئيس الأهلي - ونائبه العامري فاروق.
وقال "زكي" : "الصورة تم التقاطها في النادي لكابتن محمود الخطيب يتناول الطعام مع رئيس التنفيذي للأهلي ، بينما يتناول العامري فاروق الطعام وحده وينظر لهما صورة ذات معنى".
وأضاف: "سر الأزمة بين الاثنين أن الدكتورة رانيا علواني محسوبة على جناح العامري فاروق ، حيث أطلقت عددًا من التصريحات التي بدت نقدًا لمجلس الإدارة مثل قولها إنها كانت في مجلس كابتن حسن حمدي الناجح وبالتالي الأزمة ليست فيها وغيرها من التصريحات".
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