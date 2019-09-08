قرار ناري من مجلس الأهلي بعد تسريب أزمة الخطيب والعامري

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أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي فجر اليوم قرارًا بالإجماع بعد تواصل اللغط الإعلامي فيما يتعلق النادي الأحمر خلال الفترة الماضية.

وقرر مجلس الأهلي بالإجماع منع أعضاءه من استخدام "السوشيال ميديا" بأي شكل من الأشكال طوال عضويتهم بالمجلس.

وعقد مجلس الأهلي اجتماعه مساء أمس السبت واستمر حتى فجر اليوم الأحد وهو ما أسفر عن ذلك القرار.

ويأتي هذا القرار بعد الأزمة التي أثارتها رانيا علواني - عضوة المجلس - بعد دخولها في نقاشات حادة مع الجماهير عبر "تويتر" تطورت بشكل دراماتيكي .

ويحاول مسؤولو النادي الأهلي وقف الأزمات الإعلامية التي لاحقت النادي وبخاصة بعد قيام بعض الصفحات بتسريب صورة تُظهر رئيس النادي محمود الخطيب يتناول الغذاء وحده مع المدير التنفيذي للنادي ، بينما يجلس العامري فاروق - نائب رئيس النادي - ليتناول غذاءه وحيدًا في نفس القاعة.

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