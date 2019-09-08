أوامر ملكية عاجلة بتعيين بن سلمان وزيرا لهذا القطاع

08 سبتمبر 2019 - 09:35 ص

أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا، بتعيين ابنه الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة و أمرا بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وهذه أول مرة يتولى فيها أحد أفراد العائلة المالكة في السعودية منصب وزير الطاقة في الدولة التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم.

وأقال الملك سلمان أيضا نائب وزير الطاقة عبدالعزيز بن عبدالله، وعيّن أسامة بن عبدالعزيز الزامل بدلا منه.

وخلال الفترة الأخيرة بدا أن سلطات الفالح تتقلص، إذ استحدثت وزارة للصناعة والموارد المعدنية، منفصلة عن وزارة الطاقة، الشهر الماضي.