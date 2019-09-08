قيمة الفائز بلقب كأس مصر

08 سبتمبر 2019 - 09:36 ص

أستقر مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، على تسليم مبلغ مليون و500 ألف جنيه للفائز بلقب كأس مصر لموسم 2018 /2019 والذى يتنافس عليه فريقى الزمالك وبيراميدز فى اللقاء المقرر له مساء الأحد بإستاد برج العرب.

ورصد أعضاء اللجنة مبلغ مليون جنيه لصالح المركز الثاني على أن يتم تسليم المكافآت فى شيك عقب مراسم التتويج باللقب.

ويحضر مسئولو اللجنة المباراة من أجل تسليم الكأس للفريق البطل فى حضور مندوب الرئاسة ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وقائد المنطقة الشمالية.