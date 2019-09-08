» وزير الدفاع يقلد القادة المحالين للتقاعد بوسام الجمهورية

08 سبتمبر 2019 - 12:16 م

كرم الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عددًا من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا للتقاعد فى الأول من يوليو 2019.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة، لما أحاطتهم به من الرعاية والاهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها على توفير كل الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كل المستويات، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل دائمًا زاخرة بالقدرات والكفاءات وميداناً للتضحية والعطاء جيلا بعد جيل.

وقام القائد العام، بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة، ونقل تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفانٍ فى أداء واجبهم، ووهبوا أنفسهم لخدمه الوطن والدفاع عنه فى مختلف الأوقات والظروف.

وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة سيظلوا جديرين بالثقة التى أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف، كما وجه التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداءاً لشعب مصر العظيم، مؤكداً أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها، كما وجه القائد العام الشكر لأسر القادة المكرمين تكريماً لما تحملوه من مسئولية اجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.

حضر الاحتفال الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.