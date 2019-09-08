"موسى": اللي هيتكلم وحش عن الجيش هقطع لسانه

08 سبتمبر 2019 - 02:07 م





واصل الإعلامي أحمد موسى، هجومه على جماعة الإخوان المسلمين قائلاً: "الإخوان وأتباعهم والطابور الخامس يشنّون حروبًا ضد الدولة من خلال الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي.



وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد": "جميع أعداء الوطن من 6 أبريل للإخوان يقفون في صف واحد، لتمهيد الأجواء لمثل ما حدث في 2011" ، متابعًا: "هدفهم ضرب الجيش وتشكيك الشعب في الدولة والرئيس و أي شيء إيجابي".



و أردف ما يحدث اليوم محاولة لكسر الشعب بعد 30 يونيو، من خلال ضرب الجيش، وبث الكره في نفوس المصريين تجاه أبنائهم في القوات المسلحة.. هو حد يكره ولاده؟".



وشدد الإعلامي، على ضرورة مواجهة أعداء مصر والشعب والرئيس، مؤكدًا أن الإخوان وأعوان الطابور الخامس هم العدو الحقيقي، ومن يشتم أو يتطاول على الجيش المصري خائن، متابعًا: "أوعى تصدق أي واحد يقول كلمة على جيشك، أقطع لسانه، اللي هيتكلم كلمة وحشة عن الجيش هقطع لسانه ".

