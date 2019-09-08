الإسكان تحذر من هذا الأمر لمن يمتنع عن سداد الفواتير

08 سبتمبر 2019 - 02:20 م

حذر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، من الآثار المترتبة علي عدم دفع فواتير المياه، حيث أبلغ رؤساء شركات المياه بسرعة وقف الخدمة وقطع المياه عن المصالح والمنشآت الحكومية وغير الحكومية التي تمتنع عن السداد، ويتم تركيب عدادات كودية لهم عقب سداد كل المستحقات.

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يجب تعميم نظام العدادات الكودية مسبقة الدفع على جميع المصالح والمنشآت الحكومية ودور العبادة حتى لا يتأخر أحد في سداد مستحقات المياه المقررة عليه.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن محطة مياه شرب الوليدية تم إنشاؤها بتكلفة 250 مليون جنيه، وتسليمها للتشغيل التجريبي ابتدائيًا لشركة المياه تمهيدًا لافتتاحها وتبلغ طاقتها الإنتاجية 51 ألف م3 يوم ونسب التغطية والمستفيدين من المشروع ثم تفقدا أقسام المحطة المختلفة.

وأشار وزير الإسكان والمرافق إلى أن المحطة تغطي منطقة الوليدية بمدينة أسيوط وعدد 9 قرى مجاورة هي "منقباد – العدر – بهيج – سلام – بني حسين – نجع عبد الرسول – نجع سبع – نجع العيساوية - الحساني" ويبلغ عدد المستفيدين منها 211 ألف نسمة وتتكون شبكاتها من 36 كم أقطار مختلفة من 225 مم إلى 1000 مم وعدد 10 عدايات سطحية وعدد 1 عداية حفر مكشوف أسفل خط السكة الحديد المواجه لمصنع السماد.

وأضاف أن أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة المياه التشيكي بحى شرق مدينة أسيوط تجري على قدم وساق، وتم الوقوف على نسب التنفيذ والتي من المقرر الانتهاء من كافة الأعمال وتبلغ تكلفتها الإجمالية 242.5 مليون جنيه وستعمل بطاقة 600 لتر/ثانية، وجار الانتهاء من إنشاء المآخذ على النيل واستكمال المنشآت الداخلية وأحواض المياه وسيتم التشغيل التجريبي لها في مارس 2020.