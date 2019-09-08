إقالات وتكريم نجله.. الملك سلمان يصدر 7 أوامر ملكية

08 سبتمبر 2019 - 04:59 م

منذ مساء أمس السبت وحتى عصر اليوم الأحد، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدة قرارات ملكية هامة، منها ما تتضمن إقالات لوزير الطاقة ونائبه وتكريم نجله الأمير عبدالعزيز بن سلمان بتعيينه وزيرًا خلفًا له، كما استقبل رئيس دولة إفريقية وأقام مأدبة غداء على شرفه.

وتضمنت الأوامر الملكية ما يلي:

يعفى المهندس/ خالد بن عبدالعزيز الفالح #وزير_الطاقة من منصبه.

-يعين الأمير/ عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيراً للطاقة.

– يعين الأمير/ سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً لـ #خادم_الحرمين_الشريفين لدى مملكة #البحرين بالمرتبة الممتازة.

– يعفى المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه.

يعين المهندس/ أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائباً لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

عدم التعاقد مع شركات أجنبية

كما أصدر الملك سلمان، أمرًا بالموافقة على ألا تتعاقد الجهات الحكومية مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.

وألزم الملك الجهات الحكومية بالتعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية، موجها باعتماد وإكمال ما يلزم بموجبه.

وأشار الأمر الملكي إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوضحت أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وبينت الأمانة أن اللجنة العامة بالمجلس اطلعت على الموضوع ورأت الموافقة على ما تم التوصل إليه.

ترقية عدد من أعضاء النيابة

كما أصدر خادم الحرمين الشريفين، أمراً ملكياً بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة – مدعي استئناف – على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، لجهاز النيابة العامة وبما يعمق من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقاً للتطلعات الكريمة.

وحث النائب العام منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ويوفقهما لكل خير.

استقبال رئيس كوت ديفوار

على الجانب الآخر استقبل خادم الحرمين ، في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة اليوم، الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار.

وقد أجريت لرئيس جمهورية كوت ديفوار مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لرئيس جمهورية كوت ديفوار والوفد المرافق له.

من جهة أخرى عقدت، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية كوت ديفوار.

وتم خلال المباحثات استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

كما تم بحث مختلف الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.