وفاة فنانة شهيرة في حادث سير مروع

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كايلي راي هاريس
كايلي راي هاريس

محمد فضل- متابعات

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كايلي راي هاريس

بسبب قيادتها تحت التأثير الكحول، تعرضت فنانة شهيرة إلى حادث سير مروع بالسيارة، أدى إلى وفاتها ومقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا.

وتوفيت المطربة المشهورة كايلي راي هاريس، في حادث سيارة في نيو مكسيكو، عن عمر يناهز 30 عاما.

ووقع حادث التصادم بينما كانت كايلي في طريقها لتقديم حفل في مهرجان موسيقى في تاوس، الأربعاء الماضي في الساعة التاسعة مساءا، ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن كايلي هي السبب في هذا الحادث، الذي توفي على إثره فتاة أخرى في السادسة عشرة من عمرها.

وأوضحت الشرطة أن الخمر عاملا رئيسيا في وفاتها، فقد كانت تشرب الخمر خلال قيادتها للسيارة، وتداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي قصة وفاتها المؤثرة في نفس المكان الذي مات فيه عددا من أقاربها، خاصة أنها نشرت قبل وفاتها تفاصيل استعدادها ومشاركتها بهذا المهرجان، وحنينها إلى والدها المتوفي.

وكتبت كايلي قبل وفاتها: "أحب هذا المهرجان، ولأولئك منكم الذين لا يعرفون، فإن أجدادي يعيشون هنا ولا يزال عمي يعيش هنا، ولكن جميع أقاربي ماتوا هنا ومنهم والدي، ولكن عمي يعيش هنا وأنا في طريقي إلى البكاء وأنا أقود السيارة ولكنني كنت أفضل التواجد هنا وأنا طفلة صغيرة تجلس في المقعد الخلفي وأبيها يقود".


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