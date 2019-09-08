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تكريم هويدا مصطفى خلال فعاليات المنتدى المصري للإعلام

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هويدا مصطفى
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تكريم

جامعة القاهرة

هويدا مصطفي

عميد كلية الأعلام

أعلن المتحدث الرسمي للمنتدى المصري للإعلام، إبراهيم الصياد، عن تكريم الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام لجامعة القاهرة، وذلك مساء يوم الثلاثاء القادم، الموافق 10 سبتمبر الجاري، بالمجلس الأعلى للثقافة.

وأضاف الصياد، أن تكريم الدكتورة هويدا مصطفى، يأتي بمناسبة تعيينها عميدًا لكلية الإعلام جامعة القاهرة، وتقديرًا لمسيرتها العلمية والعملية في خدمة الإعلام المصري، حيث أنها شغلت العديد من المناصب أبرزها منصب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ورئاسة قسم الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى منصب أمين عام لجنة قطاع دراسات وبحوث الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات، كما عملت سابقا عميدا للمعهد العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، وغيرها من العديد من المناصب.

وتابع الصياد، أن الصالون الذي يقام تحت عنوان «الإعلام الاجتماعي بين الواقع والمأمول.. مستقبل الإعلام التقليدي في ظل انتشار الإعلام الاجتماعي المعتمد على الوسائط الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي».

ويُقيم المنتدى المصري للإعلام، برئاسة اللواء طارق مهدي، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلي للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي، صالونه الشهري بحضور كوكبة من الإعلاميين والصحافيين والرموز الوطنية وأعضاء مجلس أمناء المنتدى.

كما يُشارك في هذا المنتدى، الدكتور حسن عماد مكاوي عميد إعلام القاهرة الأسبق، والدكتورة نرمين خضر عميد إعلام الجامعة العربية المفتوحة.


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