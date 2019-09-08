الـ«فيفا» يغرم الأهلي مليون دولار بسبب هذا اللاعب

08 سبتمبر 2019 - 06:43 م

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إجراءات عقابية بحق النادي الأهلي، على خلفية الأزمة مع لاعبه البرازيلي السابق هيندريك هيكلمي.

وقررت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد إلزام النادي الأهلي بدفع مبلغ 858 ألف دولار، كقيمة متبقية من عقد اللاعب، بالإضافة إلى مبلغ 135 ألف دولار باقي مستحقاته؛ ليصل المبلغ إلى مليون دولار.

بدوره ينتظر الأهلي، خطابًا رسميًا من لجنة الشئون يفيده بتوقيع العقوبة عليه في شكوى اللاعب، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والاستئناف ضد العقوبة بالمحكمة الرياضية في سويسرا.

وقرر الأهلي فسخ التعاقد مع هيندريك هيكلمي في موسم 2015، دون إبداء أي أسباب واضحة ليقرر اللاعب شكوى النادي لتعويضه.