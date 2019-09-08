» "إيهاب جلال" يوضح حقيقة قيادة الفراعنة

08 سبتمبر 2019 - 07:02 م

نفى عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي تلقي النادي لأية عروض رسمية أو شفهية خلال الفترة الماضية بشأن إمكانية الاستغناء عن إيهاب جلال.











وكانت عدة تقارير صحفية وتكهنات، قد أشارت في الساعات القليلة الماضية لاقتراب إيهاب جلال من قيادة المنتخب الوطني خلفًا للمُقال، المكسيكي خافيير أجيري.









وأكد عدنان حلبية في تصريحات صحفية، أن إيهاب جلال باقٍ حتى الآن على رأس القيادة الفنية لفريق المصري، نافيًا وصول أي عرض أو تلقي أي اتصال من أعضاء اتحاد الكرة لبحث انتقال جلال إلى قيادة الفراعنة.









وأشار حلبية إلى أن الفريق الأول بنادي المصري يستعد للتوجه إلى زنجبار خلال الساعات القادمة تمهيدًا لمواجهة ماليندي في الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية.









يُذكر أن اتحاد الكرة السابق بقيادة هاني أبو ريدة كان قد قرر إقالة خافيير اجيري من تدريب المنتخب الوطني بعد توديع كأس الأمم الإفريقية من الدور الـ 16 على يد جنوب إفريقيا.







