  • الأحد 08 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:13 م
بحث متقدم
الملك سلمان وأمير قطر

تطورات جديدة في المصالحة بين قطر والسعودية

الأهلى

الـ«فيفا» يغرم الأهلي مليون دولار بسبب هذا اللاعب

أرشيفية

مصر ترسل قائمة بأسماء مطلوبين «إخوان» جدد إلى الكويت

الملك سلمان وولي العهد

إقالات وتكريم نجله.. الملك سلمان يصدر 7 أوامر ملكية

الطقس

الأرصاد تزف بشرى سارة عن فصل الخريف

العالم المصري ابو بكر عبد المنعم

مصر تكشف عن أحدث التطورات في وفاة العالم النووي بالمغرب

أمير الكويت

فيديو لـ«شيخة» من الأسرة الحاكمة في الكويت يثير أزمة

الإفتاء

بالفيديو.. «الإفتاء»: الأغاني فيها ترويح على القلب

أرشيفية

«رخصة عبدالناصر» التى يبحث عنها «الإخوان»

بسمة

أول ظهور لـ«بسمة» بعد طلاقها من عمرو حمزاوي

أول ظهور لـ«بسمة» بعد طلاقها من عمرو حمزاوي

الصفحة الأخيرة

بسمة
بسمة

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أول ظهور لـ"حكيم" من داخل المستشفى

#

أول صور لـ عمرو زكى بعد نقله للمستشفى

#

فيديو.. أول ظهور لـ«أسينسيو» بعد إصابته

#

أول ظهور لزوجة «الأسد» بعد شفائها من السرطان

ظهور

طلاق

فن

بسمة عمرو حمزاوي

أكدت الفنانة بسمة أنها لم تندم على فترة ابتعادها عن الساحة الفنية، كاشفة عن سبب حماسها للمشاركة في بطولة فيلم "ماكو" كأول ظهور فني لها بعد طلاقها من الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وقالت الفنانة بسمة – حسب صدى البلد-، "كنت اتمنى أن أكون متواجدة بأعمال ولكن ظروفي وقتها لم تكن تسمح ، فقد إنشغلت برعاية إبنتي وقضيت معها فترة رائعة لأنني كنت متفرغة بالكامل لها".

وتابعت الفنانة بسمة "العمل مختلف وتجربة سينمائية جديدة وأتوقع أن تحقق نجاحا وأتمنى أن يتم توفيقي بها، السيناريو والفكرة ودوري المختلف هي الأسباب الرئيسية لحماسي للفيلم".

وأبدت الفنانة بسمة سعادتها بمشاركة "فيلم بعلم الوصول" في مهرجان تورنتو، موضحة أنها خطوة مهمة في مشوارها الفني.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

القوني.. يحقق الحلم

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» إيهاب جلال يوضح حقيقة قيادة الفراعنة
» قرار سعودي مهم بشأن «نيوم»
» وفاة 1500 شخص في فرنسا بسبب الحر
» شاهد.. فيديو فاضح لإعلامية سعودية يستفز مذيعًا إماراتيًا
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة نهائي كأس مصر
» حريق داخل مطار القاهرة
» صادم.. فنانة شهيرة تغازل طبيبًا من داخل العيادة
» المصيلحي: وقف استيراد الأرز
» الأهلى يكشف حقيقة وصول عرض لـ«الشناوى»
» قبلة رومانسية لفنانة شهيرة مع زوجها تثير الجدل
» بالأسماء.. 5 معلقين لنهائى الكأس

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:45 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة