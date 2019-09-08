"ميتشو" يعلن تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

08 سبتمبر 2019 - 07:15 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز، في نهائي كأس مصر ، والتي تنطلق في الثامنة مساء علي ستاد برج العرب في الإسكندرية.



وجاء تشكيل الزمالك مكونًا من اللاعبين: محمد عواد فى حراسة المرمي محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز في خط الدفاع طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - اشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق شيكابالا في خط الوسط مصطفي محمد في خط الهجوم ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد ابو جبل - عبد الله جمعة - محمد اونجم - عمر السعيد - محمود حمدي الونش - امام عاشور - خالد بو طيب.