ذابح ابنته يفجر مفاجأة صادمة في اعترافاته

08 سبتمبر 2019 - 08:34 م

أوضحت التحريات التي أجراها رجال مباحث مركز القناطر الخيرية عن ذبح مواطن نجلته البالغة من العمر 7 سنوات، أن المتهم كان يتعاطى المخدرات منذ فترة وهي من أذهبت عقله ودفعته لقتل نجلته وقال المتهم : "مدرتش بنفسي " إلا وهي جثة.

تلقى العميد إيهاب الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالي، بالعثور على جثة طفلة في مياه ترعة الزيتونة بالقناطر الخيرية.

أخطر اللواء طارق عجيز مدير الأمن بالواقعة، فانتقل على الفور العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي إلى مكان الحادث.

وتبين أن الجثة لطفلة عمرها 7 سنوات، بها جرح ذبحي في الرقبة، وبفحصها تبين أنها تدعى "ن ع ا"، 7 سنوات.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدها، ويدعى "ع ا ع"، 35 سنة، وأنه يعاني من اضطرابات نفسية ويعمل حداد، وأنه أقدم على الجريمة لشكه في نسبها.

وأضافت التحريات أن المتهم منفصل عن زوجته منذ سنوات، حيث تزوجت الأخيرة من آخر، وأن الطفلة المجني عليها تقيم مع والدها المتهم، الذي شك في نسبها إليه، وذبحها بسكين من الرقبه، وألقى بجثتها في ترعة الزيتونه بالقناطر الخيرية.

تمكن المقدم محمد عشماوي رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية، من القبض على المتهم الذي مثّل الجريمة أمام فريق من النيابة العامة، واعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة.