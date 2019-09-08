صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

وقصفت إسرائيل في وقت متأخر ليل السبت مواقع عدة لحركة حماس في قطاع غزة، حسبما أعلن مصدر أمني فلسطيني وجيش الاحتلال، بعد هجوم بطائرة مسيرة انطلقت من غزة.

ويأتي هذا القصف، بعد يومين من تبادل الهجمات بين إسرائيل وغزة، حيث قتل فلسطينيان برصاص إسرائيلي الجمعة في صدامات خلال احتجاجات "مسيرات العودة" على السياج الفاصل بينهما.