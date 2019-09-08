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الشوط الأول: الزمالك يتعادل سلبيًا مع بيراميدز

الشوط الأول: الزمالك يتعادل سلبيًا مع بيراميدز

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الزمالك

بيراميدز

التعادل سلبيا

انتهى الشوط الأول بين الزمالك وبيراميدز بالتعادل السلبى بين الفريقين فى المباراة المقامة بينهما باستاد برج العرب فى نهائى كأس مصر . 
 
بدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين ولم ينتظر اللاعبون فترة جس النبض وقام الفريقين ببناء العديد من الهجمات وفى الدقيقة السابعة تسنح اولى الفرص لبيراميدز من ضربة حرة مباشرة يتصدى لها عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز يلعبها يحولها على جبر برأسه يلعبها الغانى جون أنطوى خارج المرمى .

وفى الدقيقة الـ12 تسنح اخطر فرص للزمالك من ضربة ركنية يلعبها شيكابالا يخطى أحمد الشناوى حارس بيراميدز فى التقاطها وتعود لفرجانى ساسى مدافع وسط الأبيض ويخرجها خارج المرمى .

وفى الدقيقة 15 يقوم محمود عبد الرازق وبمجهود فردى بتخطى اكثر من لاعب ويطلق صاروخ خارج مرمى احمد الشناوى .

ضغط الزمالك بكل خطوطه فى الربع ساعة الثانية من المباراة بغية إحراز هدف السبق بعدما امتلك منطقة الوسط تماما ، فى الوقت الذى اختفى فيه لاعبو بيراميدز تماما ومالوا للخلف لتأمين الخط الدفاعى ، وتألق أحمد الشناوى وأحمد ايمن منصور وعلى جبر فى الزود عن مرماهم ، بينما حاول مصطفى محمد مهاجم الزمالك اقتناص إحدى الكرات فى الدقيقة 20 واطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الشناوى بنجاح .

وفى الدقيقة 31 تصدى أحمد الشناوى لكرة رأسية من فرجانى ساسى ، بعدها يحاول لاعبو بيراميدز بناء بعض الهجمات وبالفعل فى الدقيقة 37 يقوم إبراهيم حسن صانع ألعاب بيراميدز بشن هجمة عنترية ويطلق كرة قوية من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها محمد عواد حارس الزمالك بنجاح .

وفى الدقيقة 43 نجح احمد الشناوى فى التصدى لكرة مصطفى محمد الذى ارتقى لها وسدد كرة برأسه فى منتصف المرمى ، يستمر الزمالك فى ضغطه لإحراز الهدف الأول حتى اطلق حكم المباراة صافرته معلنا عن نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين . 

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