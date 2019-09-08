  • الإثنين 09 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:09 ص
بحث متقدم
أسعار الذهب

شعبة الذهب تفجر مفاجأة مدوية عن الأسعار خلال الفترة المقبلة

الإعلامي أحمد موسى

أخطر ما قاله أحمد موسى عن عناصر الإخوان في الخارج

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على فوز الزمالك بكأس مصر.. هذا ما قاله

لاعبو الزمالك ولحظة رفع كأس مصر

بالفيديو.. الزمالك بطل كأس مصر للمرة الـ 27 فى تاريخه

أرشيفية

الأدوية المغشوشة.. من أمن االعقوبة.. تمادى فى الغش

الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء

توجيه عاجل من الرئيس للحكومة

الملك سلمان وولي العهد

إقالات وتكريم نجله.. الملك سلمان يصدر 7 أوامر ملكية

أرشيفية

ذابح ابنته يفجر مفاجأة صادمة في اعترافاته

ارشيفية

عاجل: نقل أمير الكويت إلى المستشفى في أمريكا.. وتأجيل اللقاء مع ترامب

الأهلى

الـ«فيفا» يغرم الأهلي مليون دولار بسبب هذا اللاعب

بارزاني: لن نتنازل عن حقوقنا ومطالبنا الدستورية

عرب وعالم

بارزاني:انفصال كردستان سيتم لعدم وجود عراق موحد
بارزاني:انفصال كردستان سيتم لعدم وجود عراق موحد

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الزمالك ضم صفقة عربية لن تقل عن بن شرقي

#

شكري: لا تنازل عن ذرة رمل من سيناء

#

هذا ما قاله الرئيس عن الصراع العربي الإسرائيلي

#

لن تتخيل المناصب.. مفاجأة عن الصوماليين فى أمريكا

أعرب رئيس حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، مسرور بارزاني، الأحد، عن تمسكه بحقوق ومطالب الإقليم الدستورية فيما يخص الملفات الخلافية مع الحكومة الاتحادية.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في أربيل، عاصمة الإقليم، بين رئيس الحكومة، مسرور بارزاني ووزراء الإقليم والكتل الكردستانية وأعضاء من اللجنة المالية في البرلمان العراقي.
وقالت حكومة الإقليم، في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء، مسرور بارزاني، عرض على الكتل الكردستانية تفاصيل المحادثات الجارية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية".
وقال بارزاني إن "هناك تطورًا في المباحثات مع الحكومة الاتحادية".
وتابع: "نتمنى أن يتم حل جميع المشاكل عن طريق الدستور، مع مراعاة المبادئ المتمثلة بالشراكة الحقيقة والتوازن والتوافق".
وأوضح أن "مشاكل الإقليم لا تنحصر بالقضايا المالية والرواتب.. نحن أصحاب قضية، ولدينا مطالب دستورية، ولن نتنازل عن حقوقنا ومطالبنا الدستورية".
وقالت حكومة الإقليم إنه تم خلال الاجتماع "عرض شرح مفصل عن المطالب الدستورية التي خُرقت من جانب الحكومة الاتحادية".
وأوضحت أن "المحاور التي تمت مناقشتها هي: النفط ومعدل الإنتاج اليومي لإقليم كردستان، وكمية النفط المصدر، والمستحقات المالية للشركات النفطية، والواردات الشهرية للنفط التي تُصرف كرواتب".
كما "تمت مناقشة ملف الديون المترتبة على إقليم كردستان، والتي تقع في إطار الحوارات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، مع الإشارة إلى أن الأسباب الرئيسية لهذه الديون ترجع إلى قطع حصة الإقليم"، وفق البيان.
وتابعت أنه "في الوقت الذي تبدي فيه حكومة إقليم كردستان استعدادها للالتزام بالواجبات الدستورية، فإنها تؤكد على عدم التنازل عن أي حقوق أو سلطات مُنحت لها في الدستور العراقي".
واتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم، خلال الفترة الماضية، على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة، عبر تشكيل لجان فنية من الوزارات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة.‎
وزار بارزاني بغداد، على رأس وفد حكومي رفيع، في يوليو/ تموز الماضي، والتقى بالرئاسات العراقية الثلاث، وهم: رئيس البلاد، برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي. ووصف بازراني تلك الزيارة بـ"الإيجابية". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

القوني.. يحقق الحلم

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق مثير لـ"موسى" بعد فوز الزمالك بكأس مصر
» مصر تكشف عن أحدث التطورات في وفاة العالم النووي بالمغرب
» الأرصاد تزف بشرى سارة عن فصل الخريف
» باكستان تستدعى مبعوث الهند اعتراضا على هذا الأمر
» السعودية تطلق برنامجا لتراخيص الصناعات العسكرية
» صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة
» تطورات جديدة في المصالحة بين قطر والسعودية
» إعلامي شهير يستقبل مولوده من زوجته المسلمة بعد 4 شهور
» الإمارات: قرار أمريكا صائب
» أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح
» العثور على جثة مسئول بـ«حزب الله» داخل شقته ببيروت

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة