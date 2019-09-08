  • الإثنين 09 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:08 ص
بحث متقدم
أسعار الذهب

شعبة الذهب تفجر مفاجأة مدوية عن الأسعار خلال الفترة المقبلة

الإعلامي أحمد موسى

أخطر ما قاله أحمد موسى عن عناصر الإخوان في الخارج

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على فوز الزمالك بكأس مصر.. هذا ما قاله

لاعبو الزمالك ولحظة رفع كأس مصر

بالفيديو.. الزمالك بطل كأس مصر للمرة الـ 27 فى تاريخه

أرشيفية

الأدوية المغشوشة.. من أمن االعقوبة.. تمادى فى الغش

الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء

توجيه عاجل من الرئيس للحكومة

الملك سلمان وولي العهد

إقالات وتكريم نجله.. الملك سلمان يصدر 7 أوامر ملكية

أرشيفية

ذابح ابنته يفجر مفاجأة صادمة في اعترافاته

ارشيفية

عاجل: نقل أمير الكويت إلى المستشفى في أمريكا.. وتأجيل اللقاء مع ترامب

الأهلى

الـ«فيفا» يغرم الأهلي مليون دولار بسبب هذا اللاعب

سويسرا تكتسح جبل طارق برباعية في تصفيات "يورو 2020"

الرياضة

سويسرا
سويسرا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

البرتغال تجتاز صربيا برباعية في تصفيات "يورو 2020"

#

فرنسا تقسو على ألبانيا برباعية في تصفيات "يورو 2020"

#

تصفيات يورو 2020.. إنجلترا تحقق فوزًا كبيرًا على بلغاريا

#

«بيلوتي» يقود هجوم إيطاليا أمام أرمينيا

اكتسح المنتخب السويسري، الأحد، ضيفه منتخب جبل طارق بأربعة أهداف دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).
أحرز رباعية سويسرا، دينيس زكريا، وأدمير محمدي، وريكاردو رودريغيز، وماريو غافرانوفيتش في الدقائق 37 و43 و45 و87.
وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، فرض المنتخب الجورجي التعادل السلبي على ضيفه المنتخب الدنماركي.
بذلك، يحتل منتخب الدنمارك المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة عن سويسرا، وجورجيا المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بينما ظل منتخب جبل طارق دون رصيد من النقاط في المركز الخامس والأخير.
ويتصدر المجموعة منتخب أيرلندا برصيد 11 نقطة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

القوني.. يحقق الحلم

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» تعليق مثير لـ"موسى" بعد فوز الزمالك بكأس مصر
» مصر تكشف عن أحدث التطورات في وفاة العالم النووي بالمغرب
» الأرصاد تزف بشرى سارة عن فصل الخريف
» باكستان تستدعى مبعوث الهند اعتراضا على هذا الأمر
» السعودية تطلق برنامجا لتراخيص الصناعات العسكرية
» صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة
» تطورات جديدة في المصالحة بين قطر والسعودية
» إعلامي شهير يستقبل مولوده من زوجته المسلمة بعد 4 شهور
» الإمارات: قرار أمريكا صائب
» أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح
» العثور على جثة مسئول بـ«حزب الله» داخل شقته ببيروت

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة