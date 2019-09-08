» تعليق مثير لـ"موسى" بعد فوز الزمالك بكأس مصر

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علق الإعلامي أحمد موسى، على فوز نادى الزمالك ببطولة كأس مصر عقب تغلبه على منافسه بيراميدز بثلاثية نظيفة، قائلا: "إن بيراميدز كان يتسم بالقوة خلال الموسم الماضي ولكنه روحه المعنوية تراجعت الموسم الحالي".
وقدم موسى خلال تقدميه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، التهنئة إلى مجلس إدارة وجمهور نادي الزمالك بعد حصد لقب كأس مصر بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة.
وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الزمالك كان في حاجة إلى لقب بطولة كأس مصر وإلا كان سيكون هناك مشاكل ضخمة للقلعة البيضاء، وأضاف: «جمهور الزمالك مش هيناموا انهاردة وليهم الحق».


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