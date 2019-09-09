حاكم دبي يكشف حلم والده الذي تحول إلى حقيقة

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محمد بن راشد آل مكتوم

مترو الأنفاق

كشف محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عن حلم والده الشيخ راشد آل مكتوم، والذي يعود الي عام 1959 .

وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدته: "مترو دبي.. حلم قديم من أحلام دبي.. كنت في العاشرة مع والدي في لندن عام 1959عندما أصر أن يكون في قمرة القيادة لأحد قطاراتها.. وبعد خمسين عامًا في 2009 أصبح واقعاً.. لا يوجد في الحياة مستحيل إذا استطعت أن تتخيله".

وقبلها بساعات، غرد حاكم دبي قائلاً: "نحتفل غداً بمرور 10 سنوات على إطلاق أحد أهم مشاريعنا في دبي والإمارات، مشروع مترو دبي. نقل المترو مليار ونصف إنسان خلال 10 سنوات. استشرت في مشروع المترو أعضاء المجلس التنفيذي بدبي في وقتها. رفض البعض الفكرة بحجة عدم تقبل ثقافة الناس لاستخدام المترو، وأصررت على بدء التنفيذ فوراً".

يذكر أنه في مثل هذا اليوم من عام 2009، افتتح الشيخ محمد بن راشد الخط الأحمر لمترو دبي الذي يبلغ طوله 52 كيلومتراً، ويضم 29 محطة، بينها 4 محطات تحت الأرض، و24 محطة مرفوعة عن الأرض، ومحطة واحدة في المستوى الأرضي.

وبعد مرور عامين على تشغيل الخط الأحمر وتحديداً في 9 سبتمبر 2011، افتتح الشيخ محمد بن راشد الخط الأخضر لمترو دبي الذي يبلغ طوله 23 كيلومتراً، ويضم 18 محطة منها 6 محطات تحت الأرض و12 محطة مرفوعة عن الأرض، ويشترك الخطان الأحمر والأخضر في محطتي الاتحاد وبرجمان.

ويتميز مترو دبي بكفاءة تشغيلية عالية والتزام بدقة مواعيد الرحلات، وتحقيق أعلى معايير السلامة العالمية، وقد نقل 1.5 مليار راكب منذ تدشينه حتى نهاية أغسطس الماضي.


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