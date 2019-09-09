بعد أنباء عن استقالته.. محافظ الإسماعيلية يغادر سريعًا للقاهرة

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الإسماعيلية

الاستقالة

حمدي عثمان

بعد تردد أنباء عن استقالته غادر اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية مكتبه بديوان عام المحافظة فى وقت متأخر من مساء أمس الأحد بشكل مفاجئ متجهًا للقاهرة.

وبحسب ما أكدته مصادر مطلعة بديوان عام محافظة الإسماعيلية فإن المحافظ قام بجمع متعلقاته من مكتبه وغادره على أثر خلافات بينه وبين أحد نواب البرلمان، انتهت بنسب مكالمات صوتية مخلة له، وفقًا لصدى البلد.

وحتى هذه اللحظة لم يصدر الديوان بيانا توضيحيا بموقف المحافظ، حيث امتنع مدير إدارة الإعلام أحمد اليماني عن الرد على استفسارات الصحفيين، حول ما تم تداوله عن استقالة المحافظ.


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