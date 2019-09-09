21 لاعبًا بقائمة المصرى لمواجهة بطل زنجبار

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أعلن إيهاب جلال مدرب فريق المصرى البورسعيدى، قائمة الفريق التى ستواجه فريق ماليندي بطل زنجبار، بالدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفدرالية الفريقية، والمقرر لها 15 من الشهر الجارى.

حيث جاءت قائمة الفريق على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة.

خط الدفاع: كريم العراقى، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، محمود حمد، عبد الناصر "دي ماريا"، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: فريد شوقي، حجاج عويس، عمرو موسى، أحمد ياسر، شيخ موكورو، النيجيري إيزي إيميكا، إسلام عطية، حسن على، سعيد سينبوري، حسين رجب.

خط الهجوم: محمود وادى، أوستين أموتو.


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