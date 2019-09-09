  • الإثنين 09 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:08 م
بحث متقدم
عمرو دياب وتركي آل الشيخ

مصدر مقرب من عمرو دياب يكشف أسرارًا خطيرة عن حياته

صورة

السعودية.. طالبها بقضاء ليلة حمراء.. ففوجئ بهذا الأمر

«عزت أبو عوف» يجري عملية قلب مفتوح

شقيقة عزت أبو عوف توجه رسالة نارية: "متشكرين أوي"

الحشيش

إحباط تهريب 12 طن حشيش بدولة خليجية

ارشيف

هجوم انتحارى أمام معسكر فلبيني

درة

رقصة مثيرة لـ"درة" مع فنان شهير تشعل مواقع التواصل

ترك ال شيخ

تركي آل الشيخ يعثر على "عازف الكمان".. ماذا حدث

البشير

محاولة فاشلة لهروب نائب البشير

لجين عمران

بسبب "فيديو".. إعلامية شهيرة تثير ضجة في السعودية

الخطيب

محافظ الإسكندرية يستنجد برئيس الاتحاد

‎أحمد جلال رئيسًا لبعثة الزمالك في السنغال

الرياضة

أحمد جلال رئيسًا لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا
أحمد جلال رئيسًا لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

«السعيد» يقود هجوم الزمالك لمواجهة الأهلي

#

«جلال» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

#

تعليق ناري من "مرتضى" بعد هدف الأهلي القاتل في سموحة

#

«عبد العال»: «بنتي عيطت من مقلب رامز فيا»

أسند مجلس إدارة نادى الزمالك، رئاسة بعثة فريق كرة القدم خلال رحلة السنغال لمواجهة جينيراسيون فوت في ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال، لنائب رئيس النادى المستشار أحمد جلال إبراهيم.

ويستعد الزمالك لمواجهة بطل السنغال، السبت المقبل في ذهاب فى دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة العودة فى مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على ديكاداها الصومالي بنتيجة 13-0 بمجموع المباراتين في الدوري التمهيدي للبطولة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

القوني.. يحقق الحلم

حسام فتحي

تركيا ..الرفاق حائرون

د. هشام الحمامي

على فراش طاغية

ياسر أنور

«رهبنة 5 نجوم»

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» ترجمة خطب المسجد الحرام بـ6 لغات جديدة
» الأهلى يصطحب «شيف» برحلة غينيا
» صورة تشعل الحرب من جديد بين أحلام وأصالة
» مخالفة مرورية تحصد روح عروس وشقيقتها
» حادث مروع لأتوبيس مدرسة يصيب 15 طالبًا بدبي
» إطلالة جريئة بصدر مكشوف لابنة عمرو دياب
» محافظ الإسماعيلية يحضر بمجلس الوزراء
» ‎أحمد جلال رئيسًا لبعثة الزمالك في السنغال
» 60 ألف يورو غرامة لسائح لهذا السبب
» هذا ما قاله محرز عن «جوارديولا» بصفوف مانشستر
» شاهد.. عارضة أزياء بفستان شفاف

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:30 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:14

  • عشاء

    19:44

من الى
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية
حمام سباحة