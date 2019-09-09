» ‎أحمد جلال رئيسًا لبعثة الزمالك في السنغال

09 سبتمبر 2019 - 12:48 م

أسند مجلس إدارة نادى الزمالك، رئاسة بعثة فريق كرة القدم خلال رحلة السنغال لمواجهة جينيراسيون فوت في ذهاب دور الـ32 بدوري الأبطال، لنائب رئيس النادى المستشار أحمد جلال إبراهيم.

ويستعد الزمالك لمواجهة بطل السنغال، السبت المقبل في ذهاب فى دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة العودة فى مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من الشهر ذاته.

وكان الزمالك قد تأهل إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على ديكاداها الصومالي بنتيجة 13-0 بمجموع المباراتين في الدوري التمهيدي للبطولة.