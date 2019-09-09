تركي آل الشيخ يعثر على "عازف الكمان".. ماذا حدث

09 سبتمبر 2019 - 12:58 م

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أنه قد عثر على عازف الكمان، الذي ظل يبحث عنه عقب انتشار شريط فيديو له.

وكان تركي آل الشيخ نشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوم 6 سبتمبر، طالب شخصًا يعزف الكمان بالتواصل مع هيئة الترفيه، للعزف في موسم الرياض.

وكشف آل الشيخ في تغريدة جديدة اليوم عن أنه عثر على هذا الشاب الذي يعزف الكمان بأسلوب فريد وجديد، حث يرتدي خوذة خاصة بقيادة الموتوسكيل ويعزف على الكمان.

ونشر آل الشيخ شريط فيديو له مع هذا الشاب أثناء العزف.