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حادث مروع لأتوبيس مدرسة يصيب 15 طالبًا بدبي

عرب وعالم

حافلة مدرسة
حافلة مدرسة

متابعات - أمينة عبد العال

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بلا دليل

تعرض 15 طالبًا للإصابة في تصادم حافلة مدرسية بصهريج على جسر معبر الخليج التجاري في دبي، بين حافلة مدرسية تابعة لمدرسة مدرستنا الثانوية الإنجليزية -فرع الورقاء- وصهريج مياه.

ووفقًا لـ"شرطة دبي فقد أدى الحادث أيضًا إلى إصابة مشرفين بإصابات بسيطة، وإصابة مشرف ثالث بإصابة متوسطة، كما أصيب سائق الصهريج بإصابة متوسطة. وتم نقلهم لمستشفى راشد.

وقوع حادث مروري على جسر معبر الخليج التجاري بين حافلة مدرسية تابعة لمدرسة مدرستنا الثانوية الإنجليزية -فرع الورقاء- وصهريج مياه، وإصابة 15 طالبًا بإصابات بسيطة، وإصابة مشرفين بإصابات بسيطة، وإصابة مشرف ثالث بإصابة متوسطة، كما أصيب سائق الصهريج بإصابة متوسطة وتم نقلهم لمستشفى راشد.


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