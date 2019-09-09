رقصة مثيرة لـ"درة" مع فنان شهير تشعل مواقع التواصل

شاركت الفنانة التونسية، درة، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام متابعيها بمقطع فيديو لها من كواليس مسلسلها الجديد "بلا دليل"، وهي تؤدي حركات راقصة مع الفنان خالد سليم والفنان اللبناني نيكولا معوض، إلا أن البعض وصفها بـ"المثيرة".

وتواصل الفنانة درة تصوير مسلسلها "بلا دليل"، إذ تكثف المخرجة منال الصيفى التصوير خلال الفترة المقبلة، لتنتهى من نصف المسلسل خلال الشهر المقبل على أقصى تقدير.

يذكر أن درة تصور حاليًا دورها فى مسلسل "بلا دليل"، من بطولة خالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوى وعمر الشناوى وأحمد كرارة ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، والعمل من إخراج منال الصيفى، وتأليف إنجى علاء، وإنتاج سينرجى.