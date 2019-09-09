» الأهلى يصطحب «شيف» برحلة غينيا

09 سبتمبر 2019 - 02:16 م

قرر جهاز الأهلى اصطحاب الشيف الدالي فى رحلة غينيا الاستوائية، المقرر لها صباح بعد غدٍ الأربعاء، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز اصطحاب شيف الفريق للاطمئنان وإعداد وتجهيز وجبات الطعام للاعبين فى رحلة غينيا الاستوائية.

يذكر أن الأهلي صعد لدور الـ32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تخطيه عقبة «اطلع برة» بطل جنوب السودان بنتيجة 13-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي.