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ترجمة خطب المسجد الحرام بـ6 لغات جديدة

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الإدارة العامة للغات والترجمة برئاسة شؤون الحرمين
الإدارة العامة للغات والترجمة برئاسة شؤون الحرمين

متابعات - أمينة عبد العال

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أعلنت الإدارة العامة للغات والترجمة برئاسة شئون الحرمين، إضافة العديد من اللغات الجديدة لخطب الحرمين الشريفين ومحاضراتهما ودروسهما ومطبوعاتهما التي توزعها الرئاسة العامة إلى جانب مشروع ترجمة خطبة عرفة، والترجمة الإرشادية.

واللغات جديدة تتمثل في اللغات ”الإسبانية، والبشتو، والبنجابية، والبلوشية، والتايلندية، والأوزبكية” إضافة إلى اللغات العشر التي تترجم لها والمتمثلة في ”الأردية، والإنجليزية، والفرنسية، والملايو، والفارسية، والصينية، والبنغالية، والروسية، والتركية، والهوسا ” من خلال 25 مترجمًا يتحدثون عدة لغات بعضهم يتحدث 6 لغات.

وأوضح مدير الإدارة العامة للغات والترجمة عماد باعقيل أن الرئاسة توفر ترجمة لغة الإشارة للصم والبكم في جميع مشاريعها الدينية والتوعوية والإرشادية, لافتًا النظر إلى أنه يتم ترجمة الخطب والدروس من خلال ترددات إذاعية مخصصة على ” FM “، وموقع الرئاسة العامة الإلكتروني، وأجهزة مخصصة للترجمة توزع على المستفيدين داخل الحرمين الشريفين أو عرفة في الحج، علاوة على تطبيقات على أجهزة الجوال مخصصة لذلك مبينًا أنه يمكن استفادة جميع المسلمين من مشاريع الترجمة التي تقدمها الرئاسة العامة في أي مكان بالعالم.


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