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رسالة تهنئة من الترجي للزمالك: «موعدنا السوبر الإفريقي»

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المصريون

الزمالك

الترجى

ساسي

هنأ نادي الترجي التونسي الزمالك بمناسبة تتويجه بطلاً لمسابقة كأس مصر، بعد فوزه على بيراميدز بنتيجة 3– 0 في المباراة التى جمعتهما مساء أمس بملعب "برج العرب".

وكتب نادي الترجي، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": منافس الترجي التونسي على السوبر الأفريقي فريق الزمالك المصرى يحرز كأس مصر بعد فوزه الساحق على فريق بيراميدز 3/0 هنيئاً له وللاعبنا السابق فرجانى ساسى، نلتقى فى السوبر من أجل الزعامة الأفريقية إن شاء الله".

وتوج الترجي بطلاً لمسابقة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد البيضاوي المغربي، فيما توج الزمالك بطلاً لمسابقة كأس الكونفدرالية الافريقية على حساب نهضة بركان المغربي.


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