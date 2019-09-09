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تفاصيل جديدة بشأن استقالة محافظ الإسماعيلية

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حسن علام- متابعات

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وزير الري

محمد عبدالعاطى

عبدالعاطي

قال العقيد محمد حبيب، مدير مكتب محافظ الإسماعيلية، إن اللواء حمدى عثمان تقدم باستقالته، وليس لديه أي نية للتراجع، مضيفا: "شرفنا بخدمة أهالى الإسماعيلية".

وأوضح أن محافظ الإسماعيلية حضر إلى مكتبه في ديوان عام المحافظة، وجمع كافة متعلقاته، وغادر إلى القاهرة، لتقديم استقالته لظروف صحية، بحسب مواقع محلية.

ومن المقرر، أن يدير المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، شئون المحافظة بالتنسيق، مع المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، لحين صدور قرار بتعيين محافظ جديد، خلفًا للواء حمدى عثمان.

ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من محافظة الإسماعيلية أو الجهات الرسمية، تتعلق باستقالة اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية.

وكانت أخر جولات اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، أمس الأحد، الي مدينة المستقبل، رافقه خلالها اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، ووائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل، ومدحت عباس رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وذلك لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق مدينة المستقبل السكنية ومتابعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لإعادة الشيء لأصله بعد أن تم الانتهاء من مشروع محطة مياه الشرب الجديدة بالمدينة.




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