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السعودية تفجر مفاجأة:« سنخصب اليورانيوم»

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محمد فضل- متابعات

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أعلن وزير الطاقة السعودي الجديد عبد العزيز بن سلمان اليوم، أن السعودية تريد إنتاج وتخصيب اليورانيوم في المستقبل لبرنامج الطاقة النووية الذي تخطط له والذي سيبدأ بمفاعلين كهروذريين.

وقال الأمير السعودي خلال مؤتمر للطاقة في أبو ظبي: "إننا نواصل الأمر بحذر.. نحن نجرب مفاعلين نوويين"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي وقت سابق، قالت السعودية إنها تريد الاستفادة من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، لكن تخصيب اليورانيوم يعد خطوة حساسة في دورة الوقود النووي لأنه يمكن أن يفتح إمكانية الاستخدام العسكري، والذي يعد أساس المخاوف الغربية بشأن أنشطة إيران النووية.

وفي العام 2018، أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تصريحا قويا خلال مقابلة صحفية، حيث أكد أنه في حال طورت إيران قنبلة نووية، فإن السعودية ستقوم بالشيء نفسه وفي أسرع وقت ممكن، لكنه شدد على أن السعودية لا تريد الحصول على أي أسلحة نووية.

وتخطط السعودية لبناء مفاعلين كهروذريين وذلك في إطار خطة تهدف لتقليص استخدام النفط والغاز في توليد الطاقة الكهربائية، وتتنافس روسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والصين وفرنسا للفوز بعقد إنشاء أول محطة من هذا النوع في المملكة.


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