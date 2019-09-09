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محمد بن زايد يهنئ «بن سلمان» على منصبه الجديد

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بن زايد
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الطيب حسين - متابعات

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مكة

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

هنأ ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على توليه منصبه الجديد وحيازة ثقة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

جاء هذا أثناء استقباله له فى الإمارات اليوم، حيث بحث الجانبان، العلاقات بين البلدين الشقيقين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وفي تدوينة نشرها ابن زايد، على "تويتر"، قال فيها "محمد بن زايد يستقبل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ويبحثان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام": "استقبل ولي عهد أبو ظبي وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، الذي يشارك في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 9 إلى 12 سبتمبر 2019".

وتابعت "هنأ سموه وزير الطاقة السعودي على الثقة، التي أولاها إياه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة في خدمة وطنه المملكة العربية السعودية ومسيرة ازدهارها".

وأضافت "محمد بن زايد ووزير الطاقة السعودي، بحثا العلاقات الأخوية المتينة، التي تجمع البلدين وشعبيهما وأوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك، كما استعرض الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية، التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها".

ولفتت "وام" إلى أن ولي عهد أبو ظبي ووزير الطاقة السعودي تطرقا إلى أعمال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، الذي انطلق اليوم في أبوظبي ويستمر حتى يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم وطرح الحلول والأفكار والمبادرات لمواجهة مختلف التحديات التي يشهدها هذا القطاع.

وجرى الاجتماع بحضور الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

كما حضر اللقاء الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وتركي بن عبدالله الدخيل سفير المملكة العربية السعودية، لدى الدولة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين لدى الدولة.


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