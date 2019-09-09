محمد بن زايد يهنئ «بن سلمان» على منصبه الجديد
براتب 3000 جنيه.. الحكومة تعلن عن فرص عمل جديدة
الجامعة العربية تستعد لإجراء غير مسبوق ضد قناة الجزيرة
رسميًا.. قطر تدعو السعودية لإنهاء الأزمة الخليجية
الدولار يتراجع أمام الجنيه ويسجل هذا الرقم
السعودية تفجر مفاجأة:« سنخصب اليورانيوم»
الذهب يواصل تراجعه.. تعرف على أسعار المعدن الأصفر
سد النهضة يتصدر زيارة «شكري» للسودان
صاحبة واقعة التحرش السعودية تكشف ما حدث في الفندق
برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات
حسن علام- متابعات
فجر
04:15
شروق
05:40
ظهر
11:57
عصر
15:30
مغرب
18:14
عشاء
19:44