كواليس مكالمة مسئول أهلاوي بارز بـ«مرتضى منصور»

09 سبتمبر 2019 - 08:22 م

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، كواليس حديثه مع خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، عقب فوز الفريق الأبيض ببطولة كأس مصر.

وقال مرتضى في مداخلة هاتفية لبرنامج «الزمالك اليوم» عبر قناة المحور، "تلقيت اتصالا هاتفيا والشخص أبلغني بأنه تم ارسال سباب له، وقال لي أنه خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي".

وأضاف، "اشكره على الطريقة المحترمة التي تحدث معي بها، تفهم أزمة الرسائل غير المحترمة بسبب اختراق هاتفي، أوجه تحذيرًا شديدًا لهاني العتال وممدوح عباس، من الممكن أن تحدث فتنة".

وتوج الزمالك بكأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه، بعد الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد في المباراة النهائية بملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.