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قضايا مهمة فى التمهيد لزيارة «بوتين» للسعودية

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الطيب حسين - وكالات

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السعودية

بوتين

أخبار السعودية

زيارة بوتين للسعودية

تستعد المملكة العربية السعودية إلى استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي من المقرر أن يزور الرياض أكتوبر المقبل.

وفى هذا الإطار أجرى وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، اتصالًا هاتفيًا بنظيره الروسي، سيرجي لافروف اليوم الاثنين.

وتناول الاتصال بحث عدد من قضايا الأجندة الدولية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن لافروف والعساف ناقشا في المكالمة، التي أجريت بمبادرة من الطرف السعودي، "الجوانب الحيوية للتعزيز اللاحق للتعاون الروسي السعودي متعدد الجوانب بالتركيز على الزيارة المرتقبة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الرياض في أكتوبر العام الحالي". 

كما تبادل الوزيران، حسب الخارجية الروسية، "الآراء بشأن عدد من القضايا المحورية في الأجندة الإقليمية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في سوريا واليمن ومنطقة الخليج".

وسبق أن أكد وزير الطاقة السعودي آنذاك، خالد الفالح، أن زيارة بوتين إلى المملكة مقررة في أكتوبر المقبل.

وبدأ الإعداد لهذه الزيارة بعد أن تلقى الرئيس الروسي دعوة من قبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي استقبله بوتين في الكرملين يوم 5 أكتوبر 2018.


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