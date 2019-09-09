عطل مفاجئ يصيب «إنستجرام»

تعرض تطبيق الصور الشهير "إنستجرام" المملوك لشركة فيسبوك لعطل مفاجئ اليوم الإثنين، حيث اشتكى العديد من المستخدمين من عدم قدرتهم على فتح التطبيق على هواتفهم الذكية بالإضافة إلى عدم تمكنهم من فتح خدمة القصص أو الاستوري من داخل التطبيق.





وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية فقد رصد موقع "داون ديركتور" وهو موقع متخصص في رصد انقطاع الخدمة عن تلقيه أكثر من 1300 شكوى من مستخدمي التطبيق تفيد بتعطل التطبيق لديهم، فيما تعرض بعض المستخدمين الآخرين لعدم قدرتهم على تسجيل الدخول للتطبيق من الأساس وتلقوا رسالة بأنه لا يوجد حساب مرتبط بأوراق اعتمادهم.





يذكر أن شركة فيسبوك المسئولة عن التطبيق تجري تعديلات بشأن إضافة إعلانات أكثر على التطبيق، ولا يُعرف هل هذا العطل متعلق بتلك التعديلات أم لا.



