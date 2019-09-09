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«فينجر» يكشف

سبب فشل انتقال «ميسي» إلى آرسنال

الرياضة

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ميسي

برشلونة

المصريون

أرسنال

فينجر

تحدث الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني السابق لفريق آرسنال الإنجليزي، عن سبب فشل انتقال ليونيل ميسي، صانع ألعاب فريق برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني في عام 2003.

وقال «فينجر» في تصريحات نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «عندما قمنا بضم فابريجاس كنا في مفاوضات كذلك مع ميسي، لأنه كان يلعب مع سيسك في فريق الناشئين بنادي برشلونة».

وأضاف المدير الفني السابق لأرسنال الإنجليزي: «يمكنك أن تتفهم وجود فريق شباب متميز لم تجد مثله من قبل في فريق مثل برشلونة، حيث كان يضم ميسي وفابريجاس وجيرارد بيكيه».

وتابع المدرب الفرنسي: «بيكيه وفابريجاس جاءا إلى إنجلترا في ذلك الوقت، بينما بقي ميسي في إسبانيا، كنا نريد التعاقد معه ولكن إدارة البلوجرانا كانت ترى أن ميسي لا يُمس».

وكان أرسنال قد ضم فابريجاس في 2003 ليصبح أحد اللاعبين في الفريق خلال العقد الأول من الألفية الحالية قبل أن يعود لاحقاً إلى برشلونة صيف 2011.

بينما ظهر ميسي لأول مرة في الدوري الإسباني رفقة برشلونة في أكتوبر 2004 ، قبل أن يصبح واحدًا من أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق، بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ، وعشرة ألقاب في الدوري الإسباني، وخمسة ألقاب في الكرة الذهبية.

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