بعد منع الأطباء زيارتها..«فجر السعيد» توجه رسالة لهؤلاء(فيديو)

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الإعلامية الكويتية فجر السعيد

أحمد سالم

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احلام

فجر السعيد

منى شداد

نشرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، مقطع فيديو مساء اليوم، على صفحتها الشخصية على "تويتر"، حيث وجهت الشكر لكلًا من الفنانة منى شداد والإعلامي نيشان والفنان القطري فهد الكبيسي والفنان الصاعد محمد فضل شاكر.

وعلقت السعيد على الفيديو الذي نشرته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: "أتوجه بالشكر والتقدير وخالص الامتنان إلى كل من، الفنانة القديرة الرائعة منى شداد والإعلامي الكبير نيشان، والفنان القطري فهد الكبيسي، والفنان الصاعد محمد فضل شاكر.

وأصيبت الإعلامية الكويتية، بنزيف حاد خلال إجرائها عملية جراحية أدى لتوقف قلبها، وفقًا لما أفاد به وتداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المغرد الكويتي ”دسمان“، عبر موقع ”تويتر“ مُعقبًا: ”الآن فجر السعيد تعرضت لنزيف حاد مع توقف بالقلب، وإعادة تشغيله نتيجة لإجراء عملية في مستشفى طيبة“.

وأضاف: ”سيتم نقل فجر إلى مستشفى مبارك الكبير، ولكنهم بانتظار سيارة الإسعاف لنقلها من مستشفى طيبة، بسبب عدم جاهزية سيارة إسعاف المستشفى بالأجهزة الطيبة اللازمة لنقل مثل هذه الحالات.. أجر وعافية“.

وطالب إعلاميون ونشطاء بالدعاء للإعلامية السعيد، التي لم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول العمل الجراحي الذي أجرته والوعكة الصحية التي تعرضت لها.

من جهتها، أكدت الإعلامية الكويتية مي العيدان الخبر، وطالبت من جمهورها الدعاء لها بالشفاء، عبر حسابها الرسمي على موقع ”إنستغرام“.

وعرفت الكاتبة فجر السعيد بنشاطها الدائم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تثير الجدل بين الحين والآخر، من خلال تغريدات تطرحها في حسابها، أو تعليقات على مواضيع مختلفة مثارة في البلاد، وسبق أن عرفت عن نفسها بأنها (كاتبة سيناريو ومتحرشة بالسياسة).

شاهد..

#Admin_alsaeedfajer

اتوجه بالشكر والتقدير وخالص الامتنان الى كل من

الفنانة القديرة الرائعة / منى شداد #monashada 
الإعلامي الكبير /نيشان#neshantv 
الفنان القطري فهد الكبيسي#فهدالكبيسي 
الفنان الصاعد / محمد فضل شاكر pic.twitter.com/3O3qLlZyIs

— فجر السعيد ???? (@AlsaeedFajer) September 9, 2019



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